В Украине может появиться языковая полиция: что значит, как будет работать

Важно, чтобы украинский язык был надлежащим образом защищен и поддержан в публичном пространстве

На сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о создании языковой полиции. Также в ней просят об увольнении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Что хотят авторы петиции

"Мы, граждане Украины, обращаемся с просьбой уволить с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и создать новый государственный орган — Языковую полицию, которая будет обеспечивать эффективный контроль за исполнением Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — говорится в тексте.

Автор отмечает, что в условиях гибридной войны и информационной агрессии важно, чтобы украинский язык был надлежащим образом защищен и поддержан в публичном пространстве. По его словам, действующий институт Уполномоченного не справляется с этой задачей, негативно влияющей на статус украинского языка.

В петиции предлагают:

Создать языковую полицию для эффективного контроля за исполнением языкового законодательства;

обеспечить, чтобы новый орган имел возможность активно реагировать на нарушения и обеспечивать исполнение языкового закона;

обеспечить прозрачность и доступность процедуры подачи жалоб, облегчить их представление гражданам.

К моменту публикации петиция собрала уже 1 642 подписей из 25 000 нужных.

Напомним, в Ивано-Франковске введут программу по овладению украинским языком. В городе будут бороться с двуязычием.

Из чего именно будет состоять эта языковая программа, уполномоченный по защите государственного языка не уточнил. Более подробной информации о том, как планируют бороться с двуязычием Кремень тоже не озвучил.

Однако мэр города Руслан Марцинкив еще вчера сообщил, что в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". Они будут противодействовать распространению русского языка на улицах города. Как же это будет происходить, он не уточнил. Но подчеркнул, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. Известно лишь то, что языковой патруль заработает с октября.

Ранее "Телеграф" сообщил, как люди восприняли эту новость. Судя по комментариям в сети, не всем пришлась по душе идея местных властей.