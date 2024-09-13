Як подати заяву про відстрочку, щоб не йти в ТЦК

Юрист розповів, які є гарантії

В Україні триває загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Щоб оформити її, потрібно подати до військкомату відповідну заяву.

Це можна зробити не лише особисто у ТЦК та СП, а й поштою. Однак юрист Максим Тимурович зазначив, що подання заяви поштою не завжди є ефективним способом інформування ТЦК про наявність підстав для відстрочки.

За його словами, у багатьох випадках документи можуть розглядатися досить тривалий час, і не завжди є гарантія, що вони будуть взяті до уваги.

Тимурович підкреслив, що найбільш ефективним способом залишається особиста подача заяви до ТЦК. Водночас подання заяви про відстрочку навіть через пошту може мати свої переваги. За словами фахівця, це "щонайменше надає гарантію, що ви надавали документи до ТЦК", що є важливим у разі подальших питань.

Нагадуємо, хто має право на відстрочку за новим законом:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторного проходження через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одинаки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які містять батьків з інвалідністю І або ІІ групи та не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I, чи II групою інвалідності, якщо всі найближчі родичі відсутні, потребують догляду чи мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.