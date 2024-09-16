Кандидат наук, изобретатель и помощник нардепа: что известно об отце первой леди Елены Зеленской и как он выглядит

О родителях первой леди очень мало информации, однако, ее отец попал в Раду и стал более известный

Елена Зеленская — важная фигура в украинской политике, которая не имела к этому никакого отношения аж до избрания Владимира Зеленского президентом Украины. С начала войны личность первой леди заиграла новыми красками, а интерес к ней стремительно увеличился.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях первой леди Елены Зеленской, как они выглядят и чем занимаются.

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Елена Зеленская — что известно о ее родителях

Первая леди родилась в Кривом Роге и училась с будущим мужем Владимиром Зеленским в параллельных классах. Однако их отношениях начались уже после школы. Елена Зеленская — из интеллигентной семьи, родители настояли на том, чтобы она закончила университет и получила серьезную специальность — она по образованию архитектор, хотя и никогда не работала в этой сфере.

О маме Елены Зеленской неизвестно практически ничего. Даже после того, как дочь стала первой леди, ее мама не давала интервью и не появлялась в светской хронике. Известно, что ее зовут Ольга Кияшко и что сейчас ей 71 год.

А вот об отце Елены Зеленской немного все же известно. Его зовут Владимир Кияшко и он является кандидатом технических наук и преподавателем, также является доцентом кафедры "Железнодорожный путь и путевое хозяйство" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Владимир Кияшко, отец Елены Зеленской

В декабре 2019 уже после того, как Владимир Зеленский стал президентом, а его партия заняла место в Верховной Раде, стало известно, что отец Елены Зеленской Владимир Кияшко получил должность помощника на общественных началах у народного депутата Олега Бондаренко. На этой должности отец первой леди занимался темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие.

Как рассказал Бондаренко, он познакомился с Владимиром Кияшко уже после выборов. Он якобы сам подошел к нардепу вместе с другими помощниками и предложил свою помощь как помощника-консультанта.

По данным системы YouControl, отец первой леди Владимир Кияшко ранее являлся руководителем ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", производящими строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

Также он числится как изобретатель — в Базе патентов Украины Кияшко Владимир Тимофеевич считается автором нескольких строительных конструкций.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: Getty Images

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