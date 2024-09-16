Вони вам не Козеріг і не Тілець: як правильно називати знаки Зодіаку українською
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Це потрібно запам'ятати раз та назавжди
Все більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають опановувати державну. Однак багато в кого виникають труднощі з перекладом деяких слів і виразів.
Багато хто навіть не здогадуються, що роблять помилки, називаючи знаки Зодіаку. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.
Він нагадав, що Зодіак — це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає річний шлях видимого руху сонця. За словами мовознавця, одна з найпоширеніших помилок — наголос на слові Овен. Ставити його на другий склад (ОвЕн) — правильно. У родовому відмінку — ОвнА.
Також з помилками українською пишуть слово Тілець. Правильно буде — Телець. Мовознавець пояснив, що слово Телець походить від слова "теля", а не "тіло".
Також Авраменко розповів, що часто можна зустріти назву Козеріг, однак це неправильно. Він пояснив, що з буковою "е" цей знак називають російською, українською потрібно говорити з "о" — Козоріг.
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