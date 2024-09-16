Вони вам не Козеріг і не Тілець: як правильно називати знаки Зодіаку українською

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Все більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають опановувати державну. Однак багато в кого виникають труднощі з перекладом деяких слів і виразів.

Багато хто навіть не здогадуються, що роблять помилки, називаючи знаки Зодіаку. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

Він нагадав, що Зодіак — це сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає річний шлях видимого руху сонця. За словами мовознавця, одна з найпоширеніших помилок — наголос на слові Овен. Ставити його на другий склад (ОвЕн) — правильно. У родовому відмінку — ОвнА.

Також з помилками українською пишуть слово Тілець. Правильно буде — Телець. Мовознавець пояснив, що слово Телець походить від слова "теля", а не "тіло".

Також Авраменко розповів, що часто можна зустріти назву Козеріг, однак це неправильно. Він пояснив, що з буковою "е" цей знак називають російською, українською потрібно говорити з "о" — Козоріг.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як українською треба вітатись на похороні, щоб не осоромитись. Цього ви точно не знали.