Они вам не "Козеріг" и не "Тілець": как правильно называть знаки Зодиака на украинском

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев отказываются от употребления русского языка и начинают овладевать государственным. Однако у многих возникают трудности с переводом некоторых слов и выражений.

Многие даже не догадываются, что совершают ошибки, называя знаки Зодиака. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

Он напомнил, что Зодиак – это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает годовой путь видимого движения солнца. По словам языковеда, одна из самых распространенных ошибок — ударение на слове "Овен". Ставить его на второй состав ("ОвЕн") – правильно. В родительном падеже — "ОвнА".

Также с ошибками на украинском пишут слово "Тілець". Правильно будет — "Телець". Языковед объяснил, что слово "Телець" происходит от слова "теля", а не "тіло".

Также Авраменко рассказал, что часто можно встретить название "Козеріг", однако это неправильно. Он пояснил, что с буковой "е" этот знак называют на русском языке, на украинском нужно говорить с "о" — "Козоріг".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как на украинском нужно здороваться на похоронах, чтобы не оконфузиться. Этого вы точно не знали.