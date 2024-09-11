Застаріла практика: Верховна Рада може скасувати вручення золотих та срібних медалей, народ відреагував

Користувачі мережі не оцінили таку ідею

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати нагородження у школах золотими та срібними медалями державного зразка. Причиною цього є видвлення бюджетних коштвів та застаріла практика.

Про це написала секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народна депутатка України від фракції "Голос" Наталя Піпа.

"За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни дуже великі. Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах", — йдеться у повідомленні.

За її словами, таке рішення допоможе заощадити кошти Держбюджету. Натомість випускників шкіл, які відмінно вчилися, зможуть нагороджувати унікальними відзнаками.

"Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6млн грн на золоті медалі. І більше 1млн гривень на срібні медалі", — додає вона.

Користувачі мережі не оцінили таку ідею. Думки людей розділились.

Нагадаємо, ще у січні 2024 року в Офісі освітнього омбудсмена України розповіли, що у 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тис. медалей, а у 2022 році – 1,77 млн грн для закупівлі 20,6 тис. медалей.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських школярів з вересня чекає новий предмет. Мова йде про уроки щастя.