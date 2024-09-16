Доллара по 50 можно не бояться? Эксперт рассказал, каким будет курс в 2025 году

Посоветовал украинцам, как лучше сохранять сбережения

В конце 2024 года курс доллара должен составить 42,5 грн, а в конце 2025 он достигнет 48 грн за доллар. Напомним, нардеп Нина Южанина прогнозировала курс доллара по 50 грн.

Однако исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин с ней не согласен. Свое мнение он выразил в эфире канала "Новости. Live".

"В декабре 25-го наверняка будет курс где-то на уровне 48 грн за доллар. В этом году, в конце этого года мы точно будем иметь 42,5", — заявил Пендзин.

По его словам, заложенные в бюджет 45 грн за доллар — это среднегодовой показатель.

"Это раньше у нас был один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины является интервенция НБУ", — отметил эксперт.

В то же время Пендзин посоветовал украинцам, как лучше сохранять сбережения. По его словам, это однозначно облигации внутреннего государственного займа.

"Если вы гривны держите в облигациях внутреннего государственного займа — вы выиграете… При этом нужно понимать, что это деньги чистые от налогообложения. То есть считайте, что вам сегодня предложит банк — вы еще оплатите, пока, 19,5% заплатите налог на доходы физических лиц и военный сбор, а облигации внутреннего государственного займа — чистенькие. Это чистый доход», — дал совет эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Раде хотят отменить важное для предпринимателей положение. ФОПам точно не понравится.