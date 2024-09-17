Прецедент у профтехосвіті: Інтерпайп Пінчука і міська влада Дніпра модернізують ПТУ

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП Віктора Пінчука разом із міською владою міста Дніпро створили прецедент у сфері професійно-технічної освіти. Спільними зусиллями громада і бізнес почали модернізацію ПТУ #2, відкривши там нову сучасну майстерню верстатників.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Для нової майстерні Інтерпайп придбав меблі, комп’ютери, і головне – сучасні токарний, фрезерувальний і стічкопильний верстати. Мерія Дніпра взяла на себе капітальний ремонт покрівлі, двох навчальних приміщень, укриття, санвузлів та інших приміщень. Відтак уже під час навчання молодь здобуде знання та досвід, який зможе застосувати на робочому місці з першого дня.

"Модернізація ПТУ для нас — послідовний крок з розвитку екосистеми технічної освіти в Дніпрі, без якої дефіцит фахівців, здатних працювати на сучасному автоматизованому обладнанні та керувати промисловими роботами, подолати практично неможливо. Тому інвестуємо не лише у власне виробництво, а й у школи, виші та заклади профтехосвіти", — зазначила компанія Інтерпайп у Фейсбук.

Повідомляється, що упродовж року майстерня верстатників здатна підготувати 150 фахівців. 30 із них — це учні ПТУ, випускники 9-х класів. Ще 120 людей різного віку мають можливість пройти курси підвищення кваліфікації за прискореною програмою.

Об'єднання зусиль бізнесу та місцевої влади заради модернізації майстерні — це прецедент у сфері профтехосвіти в Україні.

"На жаль, в Україні професійна освіта поки що залишається непопулярною, і держава багато інвестує в те, щоб це змінити. Сьогодні ми бачимо результат залучення до цієї роботи також української компанії Інтерпайп і міста, яке зацікавлене в тому, щоб на ринку було більше кваліфікованих фахівців. Це чудовий приклад того, що ми хочемо масштабувати і надалі", – заявив Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Українська промислова компанія Інтерпайп є роботодавцем для 9,5 тисяч осіб. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, сягає 1000 осіб.

Через різні причини, пов’язані з війною, українська промисловість відчуває суттєвий брак персоналу.