Кому з чоловіків не обов'язково проходити ВЛК: перелік категорій

Це не стосується 16-річних юнаків, які стають на облік

Згідно з законодавством України, військово-лікарську комісію мають проходити всі військовозобов'язані громадяни. Це необхідно для визначення їхньої придатності до служби.

Однак урядовою постановою Кабінету Міністрів №675 визначено категорії громадян, які звільняються від обов'язку проходження медичного огляду.

Не зобов'язані проходити ВЛК призовники, що перебувають на обліку. Це чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу або не закінчили військову кафедру. Вони можуть бути направлені на медогляд лише у разі добровільного прийняття на службу.

Однак хлопці, які лише стають на облік, повинні пройти ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Заброньовані громадяни також не можуть бути направлені на медкомісію, це не передбачено законом.

Особи, виключені з військового обліку теж не мають проходити ВЛК. Це ті, хто досяг граничного віку для перебування у запасі, виключені через стан здоров'я або засуджені за тяжкі злочини.

Нагадуємо, що є категорії громадян, які можуть мобілізуватися лише добровільно. До них входять чоловіки, у яких:

інвалідність II та III груп було встановлено в процесі підвищення або зниження групи;

інвалідність була присвоєна через поранення, травми або каліцтва, отримані під час бойових дій на захист України;

втрата кінцівок, парних органів або інші тяжкі травми.

До цієї категорії також належать люди з онкологічними захворюваннями, психічними розладами або інвалідністю з дитинства.

Окрім того, мобілізація залишається добровільною для жінок. Навіть громадянки із медичною чи фармацевтичною освітою, які мають ставати на військовий облік, мобілізуватися можуть лише за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК. Це стосується громадян, які мають статус "непридатний", та інших.