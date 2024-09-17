Историческое повышение налогов "задним числом": Рада поддержала законопроект, что будет дальше
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Законопроект подержали 241 депутат
Во вторник, 17 сентября, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в первом чтении за закон о повышении налогов. В нем предлагается увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
Как отметил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект №11416д со второй попытки 241 депутата.
"Из-за того, что до октября закон в целом не будет принят, то введение будет "задним числом" с 01 октября ", — написал он.
Железняк также добавляет, что задержка принятия законопроекта связана с провалом сокращения процедуры по правкам. В настоящее время идет подача правок и прошло голосование в первом чтении. Приблизительно в середине октября состоится второе чтение.
Также голосовавший против закона нардеп Алексей Гончаренко отмечает: "Приняли за основу. Это только первое чтение. То есть законопроект еще не принят окончательно, будет второе чтение".
Что предполагает новый закон о повышении налогов?
– повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан Украины;
- увеличение налогов для 1,2, 4 группы ФЛП. Для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
- введение авансовых взносов для АЗС;
- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3-й группы;
- установить 25% налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений;
- помесячная отчетность по НДФЛ.
Ранее "Телеграф" писал, что в Раде хотят отменить важное для предпринимателей положение.