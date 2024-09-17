Историческое повышение налогов "задним числом": Рада поддержала законопроект, что будет дальше

Законопроект подержали 241 депутат

Во вторник, 17 сентября, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в первом чтении за закон о повышении налогов. В нем предлагается увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект №11416д со второй попытки 241 депутата.

"Из-за того, что до октября закон в целом не будет принят, то введение будет "задним числом" с 01 октября ", — написал он.

Железняк также добавляет, что задержка принятия законопроекта связана с провалом сокращения процедуры по правкам. В настоящее время идет подача правок и прошло голосование в первом чтении. Приблизительно в середине октября состоится второе чтение.

Также голосовавший против закона нардеп Алексей Гончаренко отмечает: "Приняли за основу. Это только первое чтение. То есть законопроект еще не принят окончательно, будет второе чтение".

Что предполагает новый закон о повышении налогов?

– повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан Украины;

- увеличение налогов для 1,2, 4 группы ФЛП. Для них устанавливается военный сбор в размере 10%;

- введение авансовых взносов для АЗС;

- установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3-й группы;

- установить 25% налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений;

- помесячная отчетность по НДФЛ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде хотят отменить важное для предпринимателей положение.