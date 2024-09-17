Борис Немировський - корінний киянин та німецький журналіст, який одним з перших отримав визнання за підтримку ЗСУ

Війна за свободу України точиться на багатьох фронтах і не всі з них помітні з першого погляду. Окрім битв на передовій, велика робота ведеться в тилу, де волонтери відіграють ключову роль. Іноземці працюють в різних країнах світу. Серед них є як ті, хто народились в Україні, так і люди, які не мають до неї відношення, але бажають допомогти. Ці люди збирають гроші, організують гуманітарні вантажі та роблять все можливе, аби захисники на передовій мали необхідне спорядження та провіант, а цивільне населення могло б легше пережити складнощі, зумовлені війною.

Один із таких волонтерів, німецький журналіст та політолог Борис Немировський, був нагороджений уже третьою медаллю за внесок у підтримку України. Корінний киянин, з 2000 року громадянин ФРН, але повʼязаний з Україною. Борис відомий як журналіст та експерт зі Східної Європи, працював для міжнародних ЗМІ — таких, як RTVi, EuroNews та Deutsche Welle. Також він експерт німецького інформаційного телеканалу N-24 (зараз Welt24), де висвітлював найважливіші події в Україні, зокрема — перший Майдан в 2004, а також Революцію Гідності в 2014. Саме під час цих подій в Києві куля снайпера розбила його фотокамеру. Сам журналіст тоді не постраждав.

З 2015-го Борис Немировський присвятив себе волонтерській діяльності для Збройних сил України. Його робота не прив’язана до фонду чи організації. За його внесок журналіста удостоїли кількох нагород. В 2016 р. Борис став, певно, найпершим іноземцем, який отримав відзнаку Міністерства оборони України "Знак пошани". В 2018-му його нагородили медаллю 58-ї бригади "За вірність присязі", а місяць тому — медаллю 57-ї бригади "За вірність українському народу".

Берлінська компанія Altner & Nemirovski GbR, яку Борис створив та очолює, активно підтримує Україну своїми PR-проектами. Одне з них — маркетингове дослідження перспектив розвитку українських ресторанних мереж в Німеччині, що підкреслює інтерес компанії до просування української культури та бажання підтримати економіку нашої держави. В 2022 році компанія також провела масштабну рекламну кампанію "Buy Ukrainian" у 8 провідних німецьких ЗМІ, закликаючи підтримати українських виробників. Ці ініціативи віддзеркалюють особисту прихильність Бориса Немировського підтримці України і у волонтерстві, та у професійній діяльності.

Такі волонтери як Немировський відіграють ключову роль в підтримці України у її боротьбі, їх діяльність — це приклад справжньої міжнародної солідарності та особистої звитяги.