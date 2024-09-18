Гостиницу "Украина" в Киеве пустили с молотка: кто стал новым владельцем и что о нем известно

Участие в аукционе приняли три компании

Киевскую гостиницу Украины, попавшую в перечень объектов "Большой приватизации-2024", в среду, 18 сентября, пустили с молотка. Финальная цена за гостиницу на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве составила 2,5 млрд грн, что почти в 2,4 раза больше стартовой.

Об этом сообщило издание "Forbes Ukraine". Отмечается, что в аукционе участвовали три компании. Победителем стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

Согласно данным платформы YouControl, основным видом деятельности компании является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Размер уставного капитала — 768 000,00 грн.

При этом выручка предприятия за 2023 год – 334 000 грн, говорится на аналитическом портале. Выручка за первое полугодие 2024-го не опубликована.

Конечный бенефициар компании – Максим Владимирович Криппа. Он является гражданином Украины, однако зарегистрирован в ОАЭ.

Согласно данным портала, "Украина" – не первый отель Криппы. В 2020 году он купил гостиницу "Днепр" на ул. Крещатик в Киеве у Фонда госимущества Украины, в 2023 году – загородный комплекс с виллой, несколькими гостевыми домиками, спа-центром, рестораном и гостиницей на территории в Конча-Заспе у Фонда гарантирования вкладов. Одним из последних крупных публичных приобретений Максима Криппы стал бизнес-центр "Парус".

Максим Криппа также является владельцем киберспортивной команды NAVI и разработчика STALKER. Согласно данным портала GameDev, Криппа является основателем благотворительного фонда MK Foundation, который регулярно помогает Вооруженным силам Украины. Сам мужчина не дает комментариев или интервью, его профили в соцсетях закрыты, а еще три года назад о нем почти никто не слышал.

Как пишут на GameDev, на разных подозрительных сайтах регулярно появляются "разоблачительные" статьи о предпринимателе, содержащие все приметы заказных. Фокусируются они в основном на трех аспектах. Первый – это игорный бизнес. Второй — якобы наличие у Криппы порностудий в Запорожье и Днепре. Третий — его связь российским православным олигархом Константином Малофеевым. Доказательств этим фактам нет.

Максим Криппа, архив Forbes

Другие участники аукциона по продаже гостиницы "Украина" – ООО "Аларит-Пром-" Сергея Сподина и ООО "Житомирский Мебельный Комбинат" Вадима Григорьева.

Напомним, глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль в комментарии "Телеграфу" в марте 2024 года рассказывал о том, что крупные иностранные гостиничные сети очень заинтересованы в ведении бизнеса в Украине. По его словам, не менее трех всемирно известных сетей уже заинтересовались некоторыми объектами, в том числе и гостиницей "Украина".

"Им эти объекты интересны, мы видим это. Точно уже у трех сетей есть интерес к этим гостиницам", — рассказывал Коваль.

Стартовая стоимость гостиницы составила почти 1,05 млрд грн (без НДС). Торги проходили по правилам трехраундового английского аукциона по повышению цены. Во время аукциона ни один из участников торгов не поднимал ставки выше своей первоначальной заявки.

Гостиница "Украина"

Гостиница "Украина"

Строительство 16-этажной четырехзвездочной гостиницы на аллее Героев Небесной Сотни, 4 началось в 1954 году в рамках послевоенного восстановления Крещатика. В свое время отель был одним из самых высоких небоскребов на территории современной Украины.

Официальное открытие гостиницы прошло 28 сентября 1961 года. Здание состоит из шести конференц-залов, комнат для переговоров и фонда в 363 номера. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также паркинг на 80 автомобилей.

До 2001 года гостиница называлась "Москва". В честь 10-летия независимости Украины отель переименовали в гостиницу "Украина". А в 2003 году гостиницу частично реставрировали.

В 2014 году, в период трагических событий на Майдане, в гостинице устроили медпункт для оказания помощи раненым. Туда же активисты сносили убитых.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве с молотка уйдут доля большого ТРЦ и известная гостиница.