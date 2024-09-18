"Отобрали все": в парламенте пожаловались на низкие зарплаты

Зарплата народных депутатов Украины составляет около 51 тысячи гривен в месяц. Эта сумма значительно превышает среднюю зарплату рядового украинца. Однако некоторым парламентариям этого кажется маловато.

Член комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире Новости Live рассказал об условиях труда народных избранников. По его словам, депутаты не имеют льгот, как бесплатный проезд в транспорте или служебное жилье.

"Когда я был в бизнесе, то получал в 10 раз больше. Сейчас моя зарплата составляет 51 тысячу гривен плюс 7500 на транспортные расходы. Но я трачу всю эту сумму на поездки по округу и на фронт", — отметил Федиенко.

Нардеп подчеркнул, что действующее законодательство не предусматривает индексацию депутатских зарплат. Он также отметил, что бывшим депутатам не индексируют пенсии, в отличие от учителей и медиков.

Федиенко сравнил ситуацию со странами Европейского Союза, где, по его словам, парламентарии получают от 15 тысяч евро в месяц. Кроме того, им предоставляются средства на содержание аппарата.

"После 8-го созыва у депутатов отобрали все. Теперь депутат — это обычный человек. Честно говоря, так и должно быть", — подытожил народный избранник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во власти озвучили вариант, как поднять зарплаты педагогам. Профсоюз настаивает, что учителя имеют право на оклад в размере трех минимальных зарплат.