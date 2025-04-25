Британія є надійним союзником України

Припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа, заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який посів перше місце серед найвпливовіших людей світу за версією Time. Умови перемир'я мають бути прийнятні для всіх сторін, зокрема для України, наголосив він.

Про це британський прем'єр сказав у інтерв'ю The Telegraph. Він акцентував, що припинення вогню має бути довгостроковим та закликав США надати гарантії безпеки для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за миром.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", — зазначив Стармер.

Якою має бути мирна угода

Він впевнений, що в України має бути можливість визначати умови мирної угоди з РФ. Натомість Росія має погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання — це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", — заявив прем'єр Британії.

Чи винен Зеленський у зриві мирної угоди

Стармер не вважає, що президент України Володимир Зеленський винний у зриві мирної угоди. Таке запитання йому поставили журналісти.

"Ні. Росія є агресором. Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд з його країни в перший тиждень конфлікту", — відповів він.

Чи готова Британія визнати Крим російським

Стармер також висловив незгоду з планами США офіційно визнати Крим російським. За даними ЗМІ, саме це було частиною мирного плану президента США Дональда Трампа.

"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", — наголосив прем'єр-міністр Британії.

Як повідомляв "Телеграф", західні експерти розкритикували заяви Трампа про "швидку мирну угоду" між Україною та Росією. Трамп робить заяви про те, що він "дуже оптимістично налаштований" щодо того, що Україна та Росія укладуть мирну угоду найближчими днями. Проте його оптимізм недоречний: все, що робить Трамп – намагається тиснути на Україну, тоді як проти Росії президент США нічого не робить, а глава РФ Володимир Путін демонструє, що він не бажає миру.