Будуть рости як на дріжджах: чим підживити огірки для гігантського урожаю

Обробіть огірки, аби вони швидше росли, одним засобом

Огірки — це невибагливий овоч, який добре росте за умови високих температур, сонячного світла та вологості. Також важливу роль відіграють добрива, які прискорюють їхній ріст. Нещодавно ми розповідали, що не варто садити поруч із картоплею.

Покращити плодоношення огірків допоможе один простий засіб. Йдеться про бурштинову кислоту, пише Actualno. Білі кристали прискорюють ріст овочу та засвоєння корисних речовин, а також захищає його від стресу через перепади температури.

Розведіть 0,2 грами бурштинової кислоти в 1 літрі теплої води. Обробіть цим розчином листя і полийте під корінь. Перший раз огірки оброблять ще на стадії розсади, аби розвивалась коренева система. Вдруге — під час цвітіння, щоб виросло більше маточок — органів для розмноження квітки. Втретє рослини підживлюють, коли з'явилися перші плоди, аби вони швидше дозрівали.

Бурштинова кислота, фото Yantar.ua

Перевага бурштинової кислоти у тому, що вона допомагає огіркам поглинати із землі азот, фосфор і калій. Після обприскування листя огірків стає темнішим і щільнішим, натомість пагони ростуть навіть коли прохолодно.

Важливо дотримуватися правильної пропорції, бо велика концентрація кислоти може обпекти листя. Обробляти огірки краще рано-вранці або ввечері, аби рослини не отримали опіків через сонячні промені на краплях води.

Після удобрення бурштиновою кислотою ви помітите, що квіти не опадають, а пагонів стає більше. Плоди будуть рости рівними та без гіркоти. Бурштинову кислоту можна придбати від 36 гривень.

Вартість бурштинової кислоти в Україні, скриншот

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