В Украине может произойти мощное землетрясение: какую область затронет

Подземные толчки могут проявляться в областях Украины, близких к зоне Вранча

В Украине может произойти сильно землетрясение, которое затронет Одесскую область. Однако предсказать точное время этого события практически невозможно.

Такое мнение выразил кандидат геологических наук Сергей Кадурин, пишет Украинская служба информации. По его словам, большие землетрясения в сейсмической зоне будут.

"Зона Вранча от нас никуда не денется. Сейсмическая активность в этой зоне будет проявляться еще несколько миллионов лет. Понятно, что спрогнозировать проявление катастрофического или сильного землетрясения невозможно. Мы знаем, что, скорее всего, большие землетрясения в сейсмической зоне будут. Когда они будут – завтра или через тысячу лет, мы сказать не можем. Может будут завтра, может, через неделю, может, через год, а может и через десять тысяч лет", – отметил эксперт.

Справка: Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (украинских) Карпат в жудеце (уезде) Вранча, Румыния. Под ее непосредственное влияние попадет юго-запад Украины: Тернопольская, Львовская, Хмельницкая и Одесская области. Самая большая активность будет происходить в этой зоне.

Отмечается, что подземные толчки могут проявляться в областях Украины, близких к зоне Вранча – в частности, это юго-запад Одесской области, где возможны землетрясения с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.

Директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера говорит, что имея по соседству зону Вранча, к возникновению землетрясений нужно быть готовыми. Об этом пишет ТСН.

"Помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов. Аналогичные толчки могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области", – объяснил Кендзера.

Также сейсмолог отметил, что во избежание негативных последствий, в опасных регионах надо строить именно сейсмостойкие дома. При этом, при проектировании и строительстве обязательно ориентироваться на документацию по сейсмическому районированию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 сентября в Украине произошло землетрясение. Тогда подземные толчки ощущались в западных и центральных областях, включая и Киевскую. Эпицентр толчков зафиксирован на востоке Румынии. Заявление о землетрясении поступали из Одесской и Киевской, Винницкой и Житомирской областей.