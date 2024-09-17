Можемо залишитись не лише без світла: експерт зробив невтішний прогноз на зиму

Це залежить від певних факторів

Цієї зими на українців можуть чекати не тільки тривалі відключення світла. В Україні можливі застосування графіків постачання газу.

Таку думку ефірі День.LIVE висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, навіть якщо зима буде середньостатистичною, відключення електроенергії неминучі.

Експерт вважає, що ситуація липня, коли світла не було по 12 годин, — це оптимістичний сценарій в грудні, січні та лютому. Він підкреслив, що все буде залежати від того, яка буде температура повітря.

Водночас Корольчук зазначив, що ситуація з газопостачанням може бути кращою. За його словами, як і в попередні роки газу може вистачати.

На думку експерта, якщо транзит російського газу буде припинено, то з січня-лютого Україна може стикнутись з необхідністю введення графіків постачання газу. Водночас Корольчук наголосив, що це песимістичний сценарій.

"Можуть бути графіки постачання газу для того, щоб система опалення зекономила цей газ. Це стосується і централізованого опалення, і приватних споживачів", — сказав він.

Нагадаємо, що в "Укренерго" пообіцяли докласти максимум зусиль для максимально комфортного проходження зими. У компанії зазначили, що апокаліптичних сценаріїв, швидше за все, не буде.