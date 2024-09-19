"Люди должны готовиться": посол ЕС прогнозирует тяжелую ситуацию в Украине со светом зимой

Украина будет делать все возможное, чтобы не допустить катастрофического сценария

Зима в Украине в этом году будет сложнее, нежели предыдущая. Украинцам стоит готовиться к тяжелым временам. Речь, в частности, идет об отключениях электроэнергии в домах граждан.

Такое мнение выразила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что она будет тяжелее, чем прошла зима. Надеюсь, не столь тяжелой, как первая зима полномасштабного вторжения, но это только надежда, увидим…", — сказала Матернова.

Она также добавила, что людям необходимо готовиться к трудным временам. Однако Украина будет делать все возможное, чтобы не допустить тяжелого сценария.

"Очень надеюсь, что нам удастся избежать катастрофического сценария", — объяснила посол.

Кроме того, она напомнила, что недавно Евросоюз выделил 100 млн. евро на подготовку Украины к зиме, а также предоставил еще 100 млн. через Кредитное учреждение для восстановления (KFW) для "Укрэнерго" для усиления оператора энергетического сектора

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ООН сделали неутешительный прогноз на зиму 2024-2025 в Украине. Речь идет о длительности отключений электроэнергии.