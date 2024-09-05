Замість Кулеби: у "Слузі народу" розповіли про задачі нового голови МЗС

Депутат каже, що Сибіга — крутий фахівець

Андрій Сибіга, який замінив Дмитра Кулебу на посту міністра закордонних справ, — крутий спеціаліст. Сьогоднішні його заяви на засіданні комітету були приємною несподіванкою.

Так вважає український дипломат і нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко. Відповідними думками політик поділився на своїй сторінці у Facebook.

Він вважає, що Сибіга з надзвичайним запалом говорив про стратегічні речі, такі, які мало кому відомі. Наприклад, про те, що в Україні потребує змін закон про міжнародні договори, про те, що потрібно ліквідувати усю договірну базу з Росією, Білоруссю та країнами СНД. І це треба зробити одним вольовим рішенням, бо вже 2 роки Україна в цьому плані тупцює на місці. Крім того, новий міністр висловив бажання запровадити в дипломатії українських традицій.

Щодо критики Сибіги, то Яременко вважає її несправедливою. "Пана Сибігу політично мотивовано і несправедливо критикують за нібито заборону оформлювати паспорти закордоном, натомість у нього багато конкретних ідей як покращити консульське обслуговування закордоном (там хороша велика програма від цифровізації майже половини послуг, до збільшення кількості консулів)", — йдеться у дописі. Тому, як вважає Яременко, Сибіга має шанси для реалізації і буде підтриманий Верховною Радою. А пріоритетом його є зброя (переговори про надання озброєння партнерами, — Ред.), але про нього він говорить доволі лаконічно, каже депутат.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, хто такий Андрій Сибіга, який замінив Дмитра Кулебу. З'ясувалось, що його кандидатуру запропонував Зеленський.