У Молдові відповіли, чи допоможуть повернути військовозобов'язаних чоловіків

Керуються міжнародним правом

Дорін Речан, очільник уряду Молдови, прокоментував запит України щодо повернення чоловіків, які уникнули мобілізації. Політик не став відповідати прямо, а послався на міжнародні норми.

Про це він сказав в інтерв'ю NewsMaker. Речан наголосив на тому, що Молдова незмінна в дотриманні міжнародних правових норм.

Відповідаючи на питання про заяву українського посла Марка Шевченка щодо "певного діалогу" між Києвом та Кишиневом з цього питання, Речан зазначив: "Україна висловлює подібні побажання до всіх країн, де перебувають її громадяни. Ми, як і інші держави, керуємося міжнародним правом та принципами захисту прав людини".

На питання, чи можна розуміти його слова як відмову Молдови відправляти таких чоловіків назад в Україну, прем'єр-міністр підкреслив: "Ми будемо дотримуватися законодавства, і виконувати міжнародне законодавство у сфері прав людини".

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків. В уряді країни назвали лише одну умову.