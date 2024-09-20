"Нам потрібно дожити": в Раді розповіли, чи заморозять соцвиплати у 2025 році

Пріоритетом кожного українця зараз є перемога у війні, зазначила нардеп

У проєкті бюджету на наступний рік замороження соцвиплат не передбачено. Натомість у ньому закладено індексацію пенсій та певних соціальних виплат.

Про це заявила народна депутатка Галина Янченко в ефірі "День.LIVE". Проте, наголосила вона, бюджет-2025 ще не проголосовано, в нього можуть бути внесені зміни.

"Нам потрібно дожити до 2027 року. І від нас залежить, в якому стані буде наша країна, в якому стані буде наша економіка, яким будуть надходження до бюджету і, відповідно, які видатки, якого розміру і на які потреби ми зможемо планувати", — сказала нардеп.

Вона додала, що пріоритетом кожного українця зараз є перемога у війні. Йдеться як про фронт, так і про тилові міста, які атакує Росія.

Як повідомляв "Телеграф", міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що в Україні на наступний рік заплановано індексацію пенсійних виплат для громадян, хоча великих змін чекати не варто. Її проведення залежить не від видатків державного бюджету. Нарахування щомісячних виплат для пенсіонерів здійснюється з Пенсійного фонду. Він своєю чергою отримує гроші від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та фінансової допомоги від США.