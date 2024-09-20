"Нам нужно дожить": в Раде рассказали, заморозят ли соцвыплаты в 2025 году

Приоритетом каждого украинца сейчас является победа в войне, отметила нардеп

В проекте бюджета на следующий год заморозка соцвыплат не предусмотрена. Более того, в него заложена индексация пенсий и определенных социальных выплат.

Об этом заявила народный депутат Галина Янченко в эфире "День.LIVE". Однако, подчеркнула она, бюджет-2025 еще не проголосован, в него могут быть внесены изменения.

"Нам нужно дожить до 2027 года. И от нас зависит, в каком состоянии будет наша страна, в каком состоянии будет наша экономика, каким будут поступления в бюджет и, соответственно, какие расходы, какого размера и на какие нужды мы сможем планировать", — сказала нардеп.

Она добавила, что приоритетом каждого украинца сейчас является победа в войне. Речь идет как о фронте, так и о тыловых городах, которые атакует Россия.

Как сообщал "Телеграф", министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что в Украине на следующий год запланирована индексация пенсионных выплат для граждан, хотя больших изменений ждать не стоит. Ее проведение зависит не от расходов государственного бюджета. Начисление ежемесячных выплат для пенсионеров производится из Пенсионного фонда. Он в свою очередь получает деньги от единого социального взноса (ЕСВ) и финансовой помощи США.