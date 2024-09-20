Виклики інтелектуальної власності в епоху ШІ: FAVBET Tech підбила підсумки участі в IT Ukraine GR Conference 2024

У Києві 12 вересня відбулася найбільша галузева конференція з ІТ-права — IT Ukraine GR Conference 2024, організована IT Ukraine Association. Українська технологічна компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, а її CEO, Артем Скрипник, модерував панельну дискусію на тему "Епоха ШІ та інших інновацій: вплив технологій на регулювання інтелектуальної власності". Про це повідомили у прес-службі компанії.

IT Ukraine GR Conference зібрала представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення актуальних питань ІТ-права та Government Relations. Під час заходу учасники обговорили п'ять ключових напрямів: інтеграцію України в Єдиний цифровий ринок ЄС, цифрову трансформацію, епоху штучного інтелекту, оподаткування для ІТ-бізнесу, а також інвестиції та M&A в IT-секторі.

Панельна дискусія під модеруванням Артема Скрипника була присвячена викликам у сфері захисту інтелектуальної власності в умовах швидкого технологічного розвитку. Серед основних тем обговорення: