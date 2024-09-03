Чому відключають світло ввечері, а не вночі: у ДТЕК відповіли на популярне питання

Енергетик не можуть задовольнити потреби всіх споживачів

В Україні після нещодавнього масштабного обстрілу повернулися жорсткі графіки відключень світла. Через це деякі громадяни скаржаться, що в них у вечірні години відсутнє електропостачання.

Так один з жителів Києва написав, що у нього за графіком після 19:00 взагалі світла не буде. Його не влаштовує, що електропостачання буде тільки вночі.

"Будуть відключення — буде негатив. У мене сьогодні за графіками після 19:00 взагалі світла не буде. Й чому тут радіти. Що ви вночі світло даєте", — написав він.

Своєю чергою у компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається. Там зазначили, що розуміють незручності, що несуть за собою відключення.

"Ми всі в цих умовах. Кожна група має свої обмеження: хтось має відключення ввечері, хтось зранку. Зробити графік таким чином, щоб кожен отримував світло, коли йому зручно — неможливо. Тому що, хтось хоче мати світло обов’язково зранку, хтось — обов’язково ввечері. При застосуванні графіку ми чергуємо відключення кожної групи протягом доби, і робимо це для того, аби за результатами тижня всі мали однакову кількість годин зі світлом", — наголосили у компанії.

Зазначимо, що всього графіки відключень мають три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що для України зима простою не буде. Є три варіанти того, як у цей період відключатимуть світло у будинках українців, все залежатиме від погоди та російських обстрілів.