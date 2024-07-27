У ДТЕК відповіли, коли повністю скасують графіки відключень: є важлива умови

Наразі система потребує балансування

В енергосистемі України наразі складна ситуація, тому споживачі стикаються із графіками відключень світла. Українці запитали енергетиків, коли повністю скасують обмеження.

У ДТЕК відповіли на тривожні питання. У компанії зазначили, що лише за певних умов буде можливість не вимикати електрику.

Українців запевнили, що скасування графіків залежить від ситуації в енергосистемі, а саме, коли вона не потребуватиме балансування. Також відповідне розпорядження має бути від НЕК Укренерго про скасування стабілізаційних відключень.

Нагадуємо, що причиною відключення електроенергії можуть бути не тільки обстріли Росії. На енергосистему також негативно впливають постійні включення та вимикання.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що система перебуває в дуже крихкому стані, оскільки вона не проєктована і не призначена працювати в режимах вмикання — вимикатися.

Він додав, що аварії відбуватимуться надалі. Навіть за поліпшення загальної ситуації окремі місця, райони та населені пункти можуть через аварії просто залишатися без постачання. Така ситуація може відбуватися будь-якої миті.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" розповіли, що буде взимку зі світлом. Енергетики працюють без вихідних, аби підготуватись до опалювального сезону, і магістральна мережа вже готова забезпечувати зимові обсяги споживання.