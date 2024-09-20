Грошей вистачить до січня: з'явився прогноз щодо допомоги Україні від США на 2025 рік

На початку року в США розпочне роботу новий склад Конгресу

Росія продовжує вести проти України війну, і нашій крайні критично необхідна допомога США. Через політичні процеси в цій країні у 2024 році кілька місяців не могли затвердити надання допомоги Україні, і в січні-лютому 2025 року виділені кошти закінчаться.

Якою буде ситуація наступного року, спрогнозував для "Телеграфа" Владислав Фарапонов, голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна". Він наголосив, що на ситуацію вплинуть вибори у США — як президентські, так і парламентські, новий склад Конгресу розпочне свою роботу дещо раніше, ніж новий президент обійме свою посаду.

Він зазначив, що багато чого залежатиме від того, якою буде більшість однієї з партій. Якщо більшість буде такою ж хиткою, як зараз, коли республіканці мають перевагу лише у сім-вісім голосів, будь-яке рішення буде під загрозою.

"Мені поки складно сказати, але загалом тих коштів, які проголосували в квітні … приблизно може вистачити до січня. Якщо будуть рухатися з такою швидкістю і з такою кількістю, то січень — кінець грудня, якщо менше інтенсивність, то можливо початок лютого навіть, десь березень", — вважає Фарапонов.

За його словами, початок нових розмов про додаткове фінансування для України, ймовірно почнеться у березні-квітні. Проте це не означає, що рішення буде одразу.

"Я думаю, що близько місяця можуть бути дебати, поки одна палата проголосує, поки інша. Але я думаю, що у підсумку рішення буде. Тому що, якби були реальні проблеми з цим, якби було не небажання цього робити, ці сигнали ми би зчитували і раніше", — сказав голова "Інституту Американістики".

Як повідомляв "Телеграф", спікер Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що 6 мільярдів доларів, які доступні для допомоги Україні за програмою PDA (прямих президентських повноважень) планується використати "в будь-який можливий спосіб" після того, як закінчиться фінансовий рік в США. Цим грошам не дадуть "згоріти".