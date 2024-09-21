"Треба зрушити небо і землю": у США з нетерпінням чекають презентацію плана перемоги

Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена

У четвер, 26 вересня, президент України планує відвідати Сполучені Штати Америки, де зустрінеться з чинним президентом Джо Байденом та представить йому План перемоги. У Білому домі наголошують на тому, що поки що не бачили заповітний план і не знайомі з його тезами.

Саме тому вище керівництво США з нетерпінням чекає на "презентацію президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги". Про це заявив директор з питань Європи у Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер кореспонденту "Голосу Америки".

"Ми – в постійній комунікації з нашими українськими партнерами з усіх питань. Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто.

Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації", — заявив директор з питань Європи в Раді з нацбезпеки США.

Майкл Карпентер зазначив, що Україна – це топ-пріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини. Президент США рішуче налаштований підтримати нашу країну до останнього і поставити її на найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.

"Ми з нетерпінням чекаємо на презентацію президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги. І, коли це відбудеться, я впевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях і в тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливо. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова", — резюмував Карпентер.

Також він додав, що президент Байден доручив усім, хто працює на нього, "зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати Америки. Крім Джо Байдена Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій та 45-м президентом США, республіканцем Дональдом Трампом, який також балотується на посаду.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що план перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів — з сьогоднішнього дня і до кінця грудня. Крім Байдена, план перемоги отримають обидва кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ відправлять ще кільком партнерам нашої держави.