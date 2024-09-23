Отруйна зброя на російських дронах: українські військові попереджають про нову небезпеку

Це порушує всі правила ведення війни

Російські військові почали використовувати нову небезпечну тактику. Вони обробляють свої дрони невідомою отруйною речовиною, яка може викликати хімічні опіки.

Це порушує всі правила ведення війни і становить загрозу як для військових, так і для цивільних. Про нову небезпеку розповів полковник Віталій Саранцев, речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" (ОТУ "Харків"), в ефірі телеканалу Київ24.

"Ми отримали інформацію про цю загрозу своїми каналами. Наразі проводимо профілактичну роботу та попереджаємо всі бригади про необхідність відстежувати випадки можливого ураження цією речовиною", — зазначив полковник. Він наголосив, що не можна торкатися жодних невідомих предметів чи уламків, знайдених на землі.

Військові проводять роз'яснювальну роботу серед бійців та місцевих жителів. "Якщо ви побачили збитий дрон чи його частини, в жодному разі не чіпайте їх. Це може бути дуже небезпечно", — попередив Віталій Саранцев.

Про цю нову загрозу ОТУ "Харків" офіційно повідомило 22 вересня. В командуванні закликали всіх бути пильними та не торкатися "трофейних пташок" без захисту.

"Російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Будьте уважні та обережні, не торкайтесь трофейних "пташок" без засобів захисту!" — говориться в повідомлені.

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