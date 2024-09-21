Їх будуть мільйони: Умєров розповів про важливе рішення щодо українських дронів

Виробництво дронів вийде на новий рівень

Україна не збирається поступатися Росії перевагою у дронах на полі бою. Для цього на наступний рік планується суттєво збільшити їхнє виробництво.

Про це розповів Міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, цього року вже було закуплено понад мільйон дронів, але можливості України суттєво перевищують цю цифру.

За його словами, уряд ніколи не називав реальну цифру того, скільки дронів промисловість може зробити за один рік, проте натякнув, що йдеться про кілька мільйонів одиниць.

При цьому Умеров наголосив, що частина з них фінансується з державного бюджету, крім того, деякі програми фінансують партнери.

"Наступного року ми не дамо ворогові обійти нас, тому ми вже в кілька разів більше вироблятимемо", — сказав він.

Варто зазначити, що заступник міністра оборони Дмитро Клименков раніше говорив, що практично всі дрони, які використовують ЗСУ, виробляються в Україні. У цьому більшість їх виготовлено силами приватних підприємств.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Владислав Селезньов раніше говорив, що російське вторгнення в Україну триватиме ще тривалий час, а разом з ним зберігатиметься і загроза застосування ударних БПЛА.