Ядовитое оружие на российских дронах: украинские военные предупреждают о новой опасности

Это нарушает все правила ведения войны

Российские военные стали использовать новую опасную тактику. Они обрабатывают свои дроны неизвестным ядовитым веществом, которое может вызвать химические ожоги.

Это нарушает все правила ведения войны и представляет угрозу как военным, так и гражданским. О новой опасности рассказал полковник Виталий Саранцев, спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" (ОТУ "Харьков"), в эфире телеканала Киев24.

"Мы получили информацию об этой угрозе своими каналами. В настоящее время проводим профилактическую работу и предупреждаем все бригады о необходимости отслеживать случаи возможного поражения этим веществом", — отметил полковник. Он подчеркнул, что нельзя затрагивать никакие неизвестные предметы или обломки, найденные на земле.

Военные проводят разъяснительную работу среди бойцов и местных жителей. "Если вы увидели сбитый дрон или его части, ни в коем случае не трогайте их. Это может быть очень опасно", — предупредил Виталий Саранцев.

Об этой новой угрозе ОТУ "Харьков" официально сообщило 22 сентября. В командовании призвали всех быть бдительными и не затрагивать "трофейные птицы" без защиты.

"Русские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не прикасайтесь к трофейным "птицам" без средств защиты!" — говорится в сообщении.

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