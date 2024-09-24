Чи може чоловік повторно подати документи на відстрочку, якщо йому відмовили

Адвокатка навела приклад, коли відмова може бути скасована

Військовозобов'язані в Україні мають право на відстрочку від мобілізації при певних обставинах. Однак в деяких випадках їм можуть відмовити в її наданні.

Чи має право чоловік на повторне подання документів на відтермінування призову на службу та за якої умови, пояснює адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, передає РБК-Україна.

За її словами, чоловік може знову подати документи на відстрочку, якщо відмова була пов'язана з відсутністю деяких папірців. Під час заповнення заяви краще чітко зазначити, які саме документи надаються.

"Це як опис вкладення, якщо ви відправляєте конверт. Якщо, наприклад, направляється неповний пакет позовної заяви до суду, то суд складає акт про відсутність того чи іншого документу. Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінуватись і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів", — каже Аніщенко.

У роботі адвокатки була ситуація, коли чоловіку відмовили у відстрочці саме з аргументацією, що пакет документів нібито неповний. Водночас якого саме папірця не вистачає не вказано. Тому вони подавали усі документи повторно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ТЦК не приймає заяву на відстрочку.