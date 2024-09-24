Может ли мужчина повторно подать документы на отсрочку, если ему отказали

Адвокат привела пример, когда отказ может быть отменен

Военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации при определенных обстоятельствах. Однако в некоторых случаях им могут отказать в ее предоставлении.

Имеет ли право мужчина на повторное предоставление документов на отсрочку призыва на службу и при каком условии, объясняет адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, передает РБК-Украина.

По ее словам, мужчина может снова подать документы на отсрочку, если отказ был связан с отсутствием некоторых бумажек. При заполнении заявления лучше четко указать, какие именно документы предоставляются.

"Это как описание вложения, если вы отправляете конверт. Если, например, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа. Поэтому нужно быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов", — говорит Анищенко.

В работе адвоката была ситуация, когда мужчине отказали в отсрочке именно с аргументацией, что пакет документов вроде бы неполный. В то же время какой именно бумажки не хватает не указано. Потому они подавали все документы повторно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если ТЦК не принимает заявление на отсрочку.