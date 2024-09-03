Відстрочка для неповнорідних родичів загиблих та зниклих безвісти на війні: юрист назвала нюанси

Закон чекає на підпис

Наприкінці серпня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11391, який повертає право на відстрочку від мобілізації тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Також це стосується неповнорідних братів та сестер осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за прояв громадянської мужності, патріотизму та героїзму під час Революції Гідності.

Але є деякі нюанси, розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко. Вона зазначила, що закон ще не набув чинності, та чекає на підпис президента.

Юристка підкреслила, що зміни стосуються виключно відстрочки від призову на військову службу, а питання звільнення з військової служби залишилися без змін.

"Щодо звільнення з військової служби, таких змін в Закон не вносили", — пише Тарасенко.

Варто зазначити, що неповнорідними вважаються брати та сестри, які мають лише одного спільного батька чи матір. Наприклад, це можуть бути брати або сестри по матері, але з різними батьками.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.