Наскільки енергоблоки України захищені від ударів росіян

В Україні кожен третій енергоблок має захист третього ступеня

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів, наскільки енергоблоки атомних і гідроелектростанцій України на сьогодні є захищеними від ударів російських ракет. Цю заяву він зробив на тлі наростаючої тривоги через можливі провокації Росії на українських АЕС.

В ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE він заявив, що будівництво енергоблоків українських АЕС і ГЕС відбувалось за часів Радянського Союзу та "холодної війни" з Заходом, коли був великий ризик перетворення протистояння в "гарячу фазу". Тому енергоблоки тоді будували з урахуванням ризиків повітряних атак.

Рябцев підкреслив, що кожен третій енергоблок в Україні має захист третього рівня і здатен витримати атаки росіян з повітря. Це стосується як атомних, так і гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі.

"Кожен енергоблок в Україні забезпечений захистом третього рівня, тобто, від влучання авіаційних керованих ракет. Стосовно ядерних енергоблоків точно захист є, так само як і гребель гідроелектростанцій Дніпровського та Дністровського каскадів. Тут все захищено", — заявив Рябцев.

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