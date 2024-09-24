Росія збирається бити по ядерних об'єктах України та веде розвідку з космосу

Зеленський зробив важливу заяву

Ситуація навколо ймовірних ударів Росії по атомних електростанціях (АЕС) напружується дедалі більше. РФ почала використовувати китайські супутники для фотографування українських АЕС.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "ABC News", це може свідчити про підготовку до можливих ударів по них.

"Остання інформація полягає в тому, що Росія використовувала китайські супутники і фотографувала деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об’єкти, то виникає загроза ударів по ядерних об’єктах", — сказав голова держави.

Водночас він не зазначив, чи контролювались ці супутники китайським урядом, чи були комерційними і закуплені Росією. За його словами, усю потрібну інформацію щодо цього Україна вже передала лідерам на Генеральній асамблеї.

Нагадаємо, що енергоблоки атомних і гідроелектростанцій України на сьогодні є захищеними від ударів російських ракет. Це пов'язано з тим, що їх будували з урахуванням ризиків повітряних атак. Кожен третій енергоблок в Україні має захист третього рівня і здатен витримати атаки росіян з повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що НАТО могло вдарити по РФ ядеркою. У 2022 році Кремль отримав список потенційних цілей.