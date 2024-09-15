Припинення вогню і заморозка війни? В Bild розкрили деталі мирного плану Зеленського

Цей план містить пункти про припинення вогню на окремих ділянках фронту

Останнім часом у міжнародному просторі обговорюється кілька варіантів мирних планів щодо припинення війни в Україні. Серед них — ініціативи канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших світових політиків.

На цьому тлі Україна також розробляє власний "план перемоги". За інформацією німецького видання Bild, цей план містить пункти про можливе припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський планує представити стратегію перемоги під час майбутнього візиту до США. За даними видання, український лідер має намір обговорити план з президентом Джо Байденом, а також з потенційними кандидатами на посаду глави Білого дому — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Bild зазначає, в українському плані є вимога дозволити використання західної зброї для ударів по цілях у глибині території Російської Федерації. Крім того, за інформацією німецького видання, Україна готова розглянути можливість локального припинення вогню на певних ділянках фронту, що може призвести до тимчасового заморожування ситуації.

Видання цитує військового експерта Карло Масалу з Університету Бундесверу в Мюнхені, який прокоментував український "план перемоги". За його словами, Зеленський "хоче поставити все на одну карту" і спробувати досягти перелому на полі бою.

Bild також наводить слова Президента Зеленського, сказані ним під час виступу на Ялтинській конференції з європейської безпеки в Києві. Український лідер висловив вдячність партнерам, але наголосив на необхідності отримання обіцяних пакетів військової допомоги.

З понад 60 обіцяних винищувачів F-16 до України наразі прибуло лише шість. А з 400 одиниць важкої бронетехніки, які Німеччина мала поставити в Україну з початку року, досі нічого не надійшло.

Німецьке видання цитує військового експерта Ніко Ланге з "Центру європейської політики", який підтверджує затримки у поставках озброєнь. За його словами, багато партнерів неодноразово анонсують постачання і навіть "святкують" їх, але фактично ця техніка до України не доходить або надходить дуже повільно.

На тлі складної ситуації на фронті все більше людей запитують, чи може Україна виграти цю війну. В урядових колах Києва відповідають ствердно, але за умови підтримки Заходом української стратегії.

Німецьке видання наводить слова Президента Зеленського про те, що він сподівається на зміну ставлення світу до Росії та підтримку України у перемозі над агресором. Він застерігає, що в іншому випадку "світ програє від Володимира Путіна, і це була б одна з найбільших трагедій в історії".

Раніше "Телеграф" також писав, що нещодавні висловлювання російської влади не створюють враження її бажання вести конструктивний діалог. Уряд Німеччини не вважає, що Кремль наразі готовий до переговорів.