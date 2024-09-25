Перші повістки поштою почали приходити в Києві: який вигляд вони мають (фото)

Документ вважається врученим навіть тоді, коли громадян не забрав його у відділенні

В Україні запустили процес надсилання повісток поштою. Зокрема, жителі Києва вже почали отримувати повістки надіслані Укрпоштою.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Кияни поділилися фото повістки.

Повістку надіслали рекомендованим листом. У повідомленні від ТЦК та СП вказано, що метою виклику до військкомату є уточнення даних.

Повістка поштою отримана у Києві

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

На централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним хочуть виділити майже 72 мільйони гривень. Кошти має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, повістки повинні направляти з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місця проживання або реєстрації військовозобов’язаного. Факт вручення підтверджуватиметься поштовим оператором.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

У разі належного вручення повістки чоловіку надається строк не менше 14 днів з дати її відправлення для явки до ТЦК.

Важливо зауважити, що п овістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Це означає, що уникнення отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Таким чином, спроба ігнорувати рекомендований лист від ТЦК може мати юридичні наслідки, адже для держави повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

Раніше "Телеграф" писав, що Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК. Нардеп попередив про велику проблему.