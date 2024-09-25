Были квадроберами еще до того, как это стало модным: известные люди стали показывать себя в образах животных

Известные люди не стали стоять в стороне от нового тренда

В последнее время интернет заполонил новый "тренд"-квадробика. Это новая субкультура людей, которые подражают поведению животных. Новая волна такой креативности включает в себя использование таких "луков" в фотосессиях, видеороликах и даже в реальной жизни. Известные люди решили показать в сети себя в костюмах животных в детстве или во взрослом возрасте.

Также в сети появились шутки о том, что в детском саду все были квадроберами. Публичные люди показывают себя в детском саду на новогодних праздниках.

Виктор Трегубов

Известный украинский журналист и военнослужащий, являющийся соучредителем партии "Демократична сокира", показал себя в детском саду в костюме медведя. "И о квадробинге. (Как вы можете убедиться, я уже тогда не шел в ногу с коллективом)", — пошутил в сообщении Виктор Трегубов.

Элина Слободянюк

Популярная украинская копирайтер, писательница, политтехнолог и автор книги "Путь к сердцу избирателя" показала себя во взрослом возрасте в костюме животного и с разрисованным лицом. Женщина также подписала сообщение: "Только узнала, что такое квадробер. Знала, что я трендсеттер, но не думала, что настолько".

Алина Шубская

Журналистка, астрологиня и тарологиня Алина Шубская также присоединилась к новому "тренду". Девушка также выложила фото, где она с ушками кота на голове и имитирует движения этого животного. Сообщение журналистка подписала так: "Была квадроберкой еще до того, как это стало мейнстримом!".

Такие образы стали популярны даже среди известных людей, что делает новую субкультуру более популярной. Публичные фигуры показывают, что любой способ самовыражения детей абсолютно нормальный.

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