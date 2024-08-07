Пародують тварин і навіть їдять їхній корм: популярний тренд серед дітей дістався до Києва (відео)

Бігають по парках в масках і з хвостами

У Києві помітили дітей, які пародують тварин. Підлітки в масках і з хвостами бігають на "чотирьох".

Таким видовищем поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Київ без цензури". Очевидці зазначають, що бачили "пародистів" у сквері Кузьми Скрябіна на Виноградарі.

На відео дівчатка у цікавих "прикидах" стрибають через кущі, копіюючи поведінку тварин.

Квадробінг — так називають популярний тренд серед дітей, який передбачає копіювання поведінки тварин. Діти надягають маски і бігають на четвереньках.

Новий тренд в інтернеті зайшов дуже далеко. Діти, щоб повністю відповідати образу, кусають один одного, на вулицях нападають на прохожих. Також знімають на відео, як поїдають корм домашніх улюбленців.

Здавалося б, сучасні діти захопилися цим зовсім недавно, проте зародився рух приблизно у 70-х роках 20 століття у США. Також є таке поняття як "квадробіка" — неофіційний вид спорту, який імітує біг, стрибки та інші рухи тварин.

Модна, але дивна для дорослих, тенденція активно поширюється світом. Україна стала не виключенням.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили дітей, які стрибали та штовхалися на даху багатоповерхівки. Зухвалих дітлахів зняли на відео в Оболонському районі столиці.