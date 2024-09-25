Демобилизации пока не будет, а с ротациями есть две проблемы, – источник в военном руководстве

Власти пока не нашли решения, как заменить сильные боевые бригады, на которых держится часть фронта

Решения наболевшего вопроса о демобилизации, как и ранее, пока не предвидеться. Над ним сейчас даже никто не работает.

Об этом специально для материала под названием "Вечный фронт со срывами на СОЧ. Дождутся ли в ВСУ демобилизации" "Телеграфу" рассказал источник в военном руководстве страны.

По словам собеседника, в настоящий момент "нет оснований ее проводить".

"Когда мы скажем, что демобилизация начинается тогда-то, это будет означать, что из армии уйдут те, у кого больше опыта. Это будет мотивом для россиян приберечь на тот момент какую-то новую ударную операцию", — объясняет он.

К тому же во власти пока не нашли решения, как заменить сильные боевые бригады, на которых держится часть фронта. Поэтому было решено проводить ротации. Хотя и эта возможность не доступна для всех. Ведь остаются проблемы с темпами мобилизации и недостаточным количеством людей для смены военных на передовой. При этом в Минобороны заявляют , что все идет по плану.

"С ротациями есть две проблемы. Первая – нам до сих пор не дали достаточно оружия, чтобы укомплектовать бригады резерва. Вторая – снова возвращаемся к тому, что не все подразделения одинаковые, и ротация иногда означает потерю позиций", – добавляет источник издания.

Поэтому, резюмирует собеседник, здесь нет простых, линейных решений. Между тем часть депутатов решила начать нарабатывать законопроект о демобилизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук объяснил, почему демобилизации не будет.