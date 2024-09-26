Є постраждалі, пропадало світло: РФ масово атакувала дронами Україну, подробиці нічного удару (фото)

Один із дронів повернувся до Росії

У ніч проти 26 вересня російські війська знову масово атакували Україну. У різних куточках країни чули вибухи.

Так, за даними Повітряних сил ЗСУ, для повітряного нападу противник уночі використав 78 дронів-камікадзе типу "шахед". Вони були запущені з районів: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ. Також ворог а такував Сумщину двома ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області, а Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Українській ППО, яка працювала в Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях, вдалося збити чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 66 ударних БПЛА. Ще вісім було локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один – повернувся до Росії, а ще один досі "висить" у повітрі України. Його знищенням займаються захисники.

Що відомо про наслідки атаки

У Києві внаслідок повітряної атаки російських безпілотників відбулася розгерметизація газової труби у житловому будинку. Пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки також впали на території дитячого садка. Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес.

В Івано-Франківську після ворожої атаки частково зникло світло. Дрони ворога пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

У Миколаївській області було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури. У частини абонентів зникало світло.

На Одещині через комбіновану атаку загинула 62-річна жінка. Пошкоджено будівлі та машини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 26 вересня росіяни знову атакували Запоріжжя.