Есть пострадавшие, пропадал свет: РФ массово атаковала дронами Украину, подробности ночного удара (фото)

Один из дронов вернулся в Россию

В ночь на 26 сентября российские войска снова массированно атаковали Украину. В различных уголках страны слышали взрывы.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, для воздушного нападения противник ночью использовал 78 дронов-камикадзе типа "шахед". Они были запущены из районов: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск. Также враг атаковал Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, а Одесщину – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Украинской ПВО, которая работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях, удалось сбить четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Еще восемь были локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Один – вернулся в Россию, а еще один до сих пор "висит" в воздухе Украины. Его уничтожением занимаются защитники.

Что известно о последствиях атаки

В Киеве в результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Повреждено около 20 автомобилей. Обломки также упали на территории детского сада. Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс.

В Ивано-Франковске после вражеской атаки частично пропал свет. Дроны врага повредили объект критической инфраструктуры.

В Николаевской области был атакован объект энергетической инфраструктуры. У части абонентов пропадал свет.

В Одесской области из-за комбинированной атаки погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и машины.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 26 сентября россияне снова атаковали Запорожье.