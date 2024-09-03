Хто може скасувати рішення ВЛК: юрист розповів, куди звертатися
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Спеціальний орган МВС може прийняти остаточне рішення
В умовах воєнного стану порядок проходження військово-лікарської комісії зазнав деяких змін. Висновки ВЛК є лише рекомендаціями, які базуються на наказі Міноборони №402.
Однак, згідно з пунктом 2.3.4 "Положення про військово-лікарську комісію та експертизу в ЗСУ", Центральна військово-лікарська комісія має повноваження скасовувати рішення будь-якої ВЛК. Про це повідомив адвокат Дмитро Соловйов у своєму Instagram.
За словами юриста, представники ВЛК не є остаточними у визначенні придатності до військової служби. У разі потреби ЦВЛК може переглянути будь-які висновки медогляду.
"Тобто будь-які сумнівні рішення ВЛК від районного ТЦК щодо непридатності військовозобов’язаного можуть бути скасовані", — наголосив адвокат Соловйов.
Нагадуємо, що після проходження ВЛК громадянин може оскаржити висновки медиків, якщо не погоджується з ними. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП вищого рівня або до суду.
Оскаржити висновок ВЛК можливо буде, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він був ухвалений з порушенням законодавства. Наприклад, якщо комісія припустилася помилки при медичному обстеженні, не врахувала всі фактори, що впливають на стан здоров'я тощо. Також підставами для оскарження висновку медиків є:
- встановлення лікарем не тієї спеціалізації наявності або відсутності захворювання;
- лікарем при винесенні рішення не було враховано взаємозалежність двох і більше хвороб;
- лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби;
- у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості чи неможливості виконувати ті, чи інші обов'язки військовослужбовця.
Юристи радять оскаржувати такі рішення в суді. За словами адвокатки Анни Даніель, терміни для оскарження висновку ВЛК можуть становити від трьох до шести місяців.
Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. ТЦК мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження комісії.