Хто може скасувати рішення ВЛК: юрист розповів, куди звертатися

Спеціальний орган МВС може прийняти остаточне рішення

В умовах воєнного стану порядок проходження військово-лікарської комісії зазнав деяких змін. Висновки ВЛК є лише рекомендаціями, які базуються на наказі Міноборони №402.

Однак, згідно з пунктом 2.3.4 "Положення про військово-лікарську комісію та експертизу в ЗСУ", Центральна військово-лікарська комісія має повноваження скасовувати рішення будь-якої ВЛК. Про це повідомив адвокат Дмитро Соловйов у своєму Instagram.

За словами юриста, представники ВЛК не є остаточними у визначенні придатності до військової служби. У разі потреби ЦВЛК може переглянути будь-які висновки медогляду.

"Тобто будь-які сумнівні рішення ВЛК від районного ТЦК щодо непридатності військовозобов’язаного можуть бути скасовані", — наголосив адвокат Соловйов.

Нагадуємо, що після проходження ВЛК громадянин може оскаржити висновки медиків, якщо не погоджується з ними. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП вищого рівня або до суду.

Оскаржити висновок ВЛК можливо буде, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він був ухвалений з порушенням законодавства. Наприклад, якщо комісія припустилася помилки при медичному обстеженні, не врахувала всі фактори, що впливають на стан здоров'я тощо. Також підставами для оскарження висновку медиків є:

встановлення лікарем не тієї спеціалізації наявності або відсутності захворювання;

лікарем при винесенні рішення не було враховано взаємозалежність двох і більше хвороб;

лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби;

у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості чи неможливості виконувати ті, чи інші обов'язки військовослужбовця.

Юристи радять оскаржувати такі рішення в суді. За словами адвокатки Анни Даніель, терміни для оскарження висновку ВЛК можуть становити від трьох до шести місяців.

Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. ТЦК мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження комісії.