Про НАТО забути, а Путін - розумний діяч? Трамп висловився про можливу угоду щодо війни

У Вашингтоні кажуть, що всім сторонам доведеться піти на поступки

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні забути про НАТО. Водночас він каже, що хоче, щоб вона повернула якнайбільше своєї території.

Про це він розповів під час розмови з журналістами у Білому домі. Його виступ транслював канал FOX News.

Відповідаючи на запитання, на які поступки доведеться йти сторонам, він зазначив, що зараз не хоче перераховувати їх.

"Але я можу вам сказати, що НАТО. Ви можете забути про це. Я думаю, що, ймовірно, це причина, через яку все почалося", — сказав Трамп.

Президент США також додав, що Володимиру Путіну теж доведеться йти на поступки, але не сказав, що має на увазі.

"Він (Путін) дуже розумний хлопець, він дуже хитра людина", — сказав Трамп. Він одразу ж додав, що йому доводилося "мати справу з деякими справді поганими людьми", не вказуючи, про кого йдеться.

Варто зазначити, що описуючи Путіна, Трамп використав слово "cunning" (хитрий чи підступний), що в цьому контексті не є позитивною оцінкою.

Також глава Білого дому виключив можливість зняття санкцій до укладання угоди про завершення війни, проте не став говорити про те, що буде пізніше.

"Не зараз. Ні, ні, у нас є санкції проти Росії. Ні. Я хочу подивитися, чи ми укладемо угоду спочатку. Але я думаю, що ми це зробимо (укладемо угоду, — ред.)", — сказав Трамп і нагадав про "хороші переговори", як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

Він також зазначив, що хоче, щоб Україна повернула якнайбільше своїх територій.

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб укласти кращу угоду, яку ми можемо, для обох сторін. Але для України ми дуже намагатимемося укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якнайбільше назад", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Трамп говорив, що зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 28 лютого, щоб підписати угоду про мінерали.