Що отримає Україна за "Угодою про корисні копалини"

Кошти будуть вкладати в розвиток і відновлення країни

Україна та Сполучені Штати фіналізували угоду про співпрацю у сфері рідкісноземельних копалин, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відновлення країни. Одним із ключових положень є механізм фінансування Фонду коштом доходів від природних ресурсів України.

Як повідомляє "Європейська правда", Україна передаватиме до Фонду 50% надходжень від майбутньої монетизації корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних ресурсів. Крім того, кошти спрямовуватимуться від об'єктів інфраструктури, що пов’язані з природними ресурсами – таких, як термінали скрапленого газу та порти. Водночас ці внески не зачіпатимуть поточних бюджетних доходів країни.

Згідно з текстом угоди, Фонд збиратиме та реінвестуватиме отримані кошти, за вирахуванням витрат, понесених на його діяльність. Також документ визначає, що конкретні часові рамки, обсяг і стабільність внесків ще будуть уточнені в окремій угоді про Фонд.

Головна вигода для України – можливість залучення інвестицій для відбудови країни без прямого продажу активів. Фонд діятиме як фінансовий механізм, що акумулюватиме та реінвестуватиме кошти, отримані від експлуатації ресурсів.

Очікується, що угоду підпишуть 28 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що одним із головних завдань Києва було закріплення в документі зв’язку з безпековими гарантіями для України.