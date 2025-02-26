Росіяни пропонували США добувати ресурси на окупованих територіях України — NBC

Підписання угоди легалізувало б анексію частини України

Росія запропонувала США угоду, в якій хоче передати їм частину прав на рідкісноземельні метали та інші на окупованій українській території. Ідея була запропонована американцям під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох офіційних осіб США, які знайомі з перебігом переговорів. Повідомляється, що йдеться про ті корисні копалини, що знаходяться на території областей, які РФ оголосила "своїми" у 2022 році.

Зазначається, що Вашингтон не взяв на себе жодних зобов’язань щодо угоди з видобутку мінералів із Москвою, але й не став її виключати.

Автори матеріалу підкреслили, що у разі укладання угоди, це гарантувало б, що Росія збереже контроль над частиною території України після завершення війни. При цьому американські чиновники кажуть, що російські олігархи вже розпочали розробку ресурсів на окупованих територіях.

Президент США Дональд Трамп вже говорив, що відкритий до економічних угод з РФ, зазначивши, що та має дуже багато ресурсів. Це включає і рідкісноземельні метали. Трамп наголошував на тому, що спільні проєкти будуть корисними для збереження стійкого миру.

Варто зазначити, що Володимир Путін напередодні заявляв, що готовий запропонувати Вашингтону співпрацю щодо спільного видобутку ресурсів на окупованих територіях України. При цьому він додав, що готовий пропонувати це і іншим країнам.