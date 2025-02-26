Коли Зеленський зустрінеться з Трампом: президент США назвав дату

Схоже, сторони дійшли консенсусу щодо спірної угоди

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого, для підписання угоди про мінерали.

Про це він сказав на початку засідання міністрів адміністрації США, передає "Європейська правда".

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", — сказав він.

Глава Білого дому знову розкритикував Європу, яка нібито надала допомоги Києву на 100 мільярдів доларів в той час, як США витратили на це 350 мільярдів (що не відповідає дійсності).

"А найважливіше на сьогодні – ми збираємося укласти угоду з Росією та Україною, щоб припинити вбивати людей", – заявив Трамп, не уточнивши, як це відбудеться.

Нагадаємо, раніше джерела в оточенні президента Зеленського розповіли "Телеграфу", що команда Трампа запропонувала датою зустрічі саме 28 лютого. Проте офіційної інформації до цього моменту не було.

Водночас анонімний чиновник адміністрації президента США розповів Reuters, що "сенсу у візиті Зеленського немає, якщо президент України заявляє, що угода зі США не завершена". Приїзд Зеленського до Вашингтона означатиме визнання остаточної позиції України з питань укладання угоди зі Сполученими Штатами.