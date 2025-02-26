Форвард збірної України видав найкращий матч у кар’єрі (відео)

Український футболіст оформив 3 гольові дії

У середу, 26 лютого, у Піреї (Греція) відбувся перший півфінальний матч Кубка Греції з футболу сезону 2024/25. Форвард збірної України, якій незабаром грати в плей-оф Ліги націй, та місцевого "Олімпіакоса" став героєм поєдинку проти АЕКу.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Караїскакіс", завершилася розгромною перемогою господарів із рахунком 6:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Роман вийшов у старті на гру та оформив дубль та асист. Українець взяв участь у другому, третьому та п’ятому голах своєї команди. Гра-відповідь відбудеться 2 березня в Афінах.

У сезоні 2024/25 Яремчук забив 4 голи та віддав 1 асист у 23 матчах за "Олімпіакос" у всіх турнірах.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. 29-річний Яремчук відіграв у всіх шести поєдинках ЛН, оформивши один гол. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. Також Синьо-жовті дізналися імена суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.