Справа про розкрадання 56 мільйонів: ЗМІ дізналися, хто вніс заставу за голову АМКУ

Бізнесмен каже, що знайомий із чиновником

Голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Павло Кириленко вийшов на волю під заставу 30 мільйонів гривень, які внесла компанія, пов’язана з Едуардом Мкртчаном. Цікаво, що компанії бізнесмена беруть участь у державних закупівлях.

Про це інформують журналісти проєкту "Схеми". Вони вказали на те, що філія АМКУ якраз розглядає справу проти однієї з компаній Мкртчана щодо "антиконкурентних дій".

Зазначається, що сам Кириленко каже, що знайомий із бізнесменом, але назву компанії чує вперше. Мкртчан повідомив, що внесення застави було його особистою ініціативою, але це не пов’язано з проханням вплинути на рішення АМКУ.

Повідомляється, що 14 серпня 2024 року детективи НАБУ повідомили Кириленка про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Однак 28 серпня він вийшов під заставу в 30 мільйонів, яку внесла ТОВ "Керамет".

Журналісти повідомили, що компанія на 75% належить ТОВ "Астрелла Кепітал", кінцевим бенефіціаром якого є Мкртчан. Його батько Олег Мкртчан був генеральним директором промислової корпорації "Індустріальний союз Донбасу", але з 2019 року він відбуває покарання в Росії, де його звинуватили в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Едуард Мкртчан

Що стосується ТОВ "Керамет", то воно бере участь у державних закупівлях та отримувало замовлення від "Нафтогазу" та "УЗ".

Як повідомлялося раніше, родина Кириленка повідомляла, що заробила мільйони гривень на бізнесі з продажу малини. Це вже стало предметом жартів у мережі.