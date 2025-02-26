Заступник голови Херсонської ОВА на смерть збив людину

Поліція шукає свідків

Заступник голови Херсонської ОВА збив велосипедиста. Від травм 50-річний потерпілий помер на місці.

Про це інформує пресслужба обласної поліції у Facebook. Подія сталася в селі Посад-Покровське близько 18:00.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації, під час руху автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працюють правоохоронці, а автомобіль було вилучено та відправлено на штрафмайданчик. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті). Правоохоронці також шукають свідків події.

Інформацію також підтвердив голова ОВА Олександр Прокудін. Він не розголошував ім’я чиновника.

Як повідомлялося раніше, в Одесі невідомий накинувся на чиновника мерії, начальника міського управління реклами та побив його битою. Потерпілого з різними травмами, включно з переломами, госпіталізували.